Путин предложил Эр-Рияду обсудить дальнейшее сотрудничество на энергорынке

Президент России Владимир Путин в рамках саммита G20 провёл встречу с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. В рамках встречи глава государства предложил обсудить дальнейшее сотрудничество на мировом энергетическом рынке.

Путин отметил, что ситуация на нём развивается успешно, в том числе благодаря усилиям Эр-Рияда.

— Эта работа (по стабилизации ситуации на энергетическом рынке. — Прим. ред.), в значительной степени благодаря вашим настойчивым усилиям, развивается и приносит свои положительные результаты, — сказал российский лидер.

Глава государства также подтвердил намерение посетить Саудовскую Аравию осенью и попросил Мухаммеда ибн Салмана передать благодарность королю Саудовской Аравии за приглашение посетить королевство.