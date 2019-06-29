Путин оценил встречу с Трампом как деловую и прагматичную

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке оценил встречу с американским лидером Дональдом Трампом и назвал её прагматичной и деловой.

— Сама встреча хорошая, деловая, прагматичная, мы прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес, — отметил глава государства.

По его словам, на встрече с Трампом поднимались темы украинской провокации в Керченском проливе, а также продления СНВ-3.

— Президент США сделал эту тему (провокации в Керченском проливе) одной из приоритетных в ходе нашего общения на "Двадцатке". Говорили по другим направлениям. Но эта тема тоже поднималась. Мы объяснили, что там происходит. Решения пока нет, у нас идёт судебное разбирательство. Нужно дождаться, — добавил Путин.

По теме СНВ-3 лидеры поручили МИД обеих стран начать консультации по этому вопросу.

— Приведут ли эти консультации к продлению СНВ-3, пока не знаю, но мы это обсуждали, — добавил российский президент.