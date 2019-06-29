Зеленский показал Конституцию Украины в странных комиксах

Украинский лидер уверен, что с помощью серии иллюстраций маленьким гражданам страны будет легче изучать свои права и обязанности.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной странице в соцсети Facebook опубликовал проект издания конституции страны в комиксах. По его словам, предназначено такое издание будет для детей.

Украинский лидер пояснил, что воплотить такую идею предложило издательство "Основы". Комиксы создавались для детей от четырёх до восьми лет. С помощью такой серии картинок им будет легче изучать права и обязанности граждан Украины.

При этом на картинках изображены странные существа, отдалённо напоминающие людей.

Раннее Зеленский запустил флешмоб по случаю Дня Конституции, который отмечался 28 июня. Глава государства предложил украинцам на видео рассказать о любимой статье основного закона и выкладывать записи с хештегом #моялюбимаястатья. При этом президент отметил, что депутаты Украины могут не принимать участия в этой акции, ведь все и так знают, что у парламентариев любимая статья — про их неприкосновенность.