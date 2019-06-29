Меркель о проблемах со здоровьем: Само пройдёт, я в порядке

Ангела Меркель заявила, что не имеет серьёзных проблем со здоровьем. Так канцлер ФРГ прокомментировала недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий.

— Я убеждена, как эта реакция появилась, так сама и пройдёт. Ничего особенного сказать не могу, но я в порядке, — сказала Меркель журналистам перед окончанием саммита G20 в японской Осаке.

Как ранее писал Лайф, 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине Ангелу Меркель затрясло так, как от удара током. Сама канцлер ФРГ объяснила своё состояние обезвоживанием. Спустя несколько дней Меркель вновь охватил приступ неконтролируемой сильной дрожи — это произошло на приёме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.