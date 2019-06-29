Путин об итогах саммита G20: Прорывных решений нет

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20, заявил об отсутствии прорывных решений. При этом, как отметил глава государства, участники "Большой двадцатки" подтвердили стремление совершенствовать торговую систему.

— Результат есть, но прорывных решений нет, это правда. Подтверждено стремление участников форума над совершенствованием торговой системы, — сказал Путин.

По его словам, все участники саммита, кроме США, подтвердили готовность исполнять и реализовывать договорённости в рамках парижского соглашения. Глава государства также подчеркнул, что в целом формат G20 подтвердил свою востребованность и отработал по всем основным направлениям.

Напомним, что эта встреча глав государств в таком формате стала уже 14-й в истории и первой, организованной в Японии. Одной из ключевых встреч мероприятия стали переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.