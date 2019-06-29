Путин об итогах саммита G20: Прорывных решений нет

183

Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20, заявил об отсутствии прорывных решений. При этом, как отметил глава государства, участники "Большой двадцатки" подтвердили стремление совершенствовать торговую систему.

Результат есть, но прорывных решений нет, это правда. Подтверждено стремление участников форума над совершенствованием торговой системы, — сказал Путин.

По его словам, все участники саммита, кроме США, подтвердили готовность исполнять и реализовывать договорённости в рамках парижского соглашения. Глава государства также подчеркнул, что в целом формат G20 подтвердил свою востребованность и отработал по всем основным направлениям.

Напомним, что эта встреча глав государств в таком формате стала уже 14-й в истории и первой, организованной в Японии. Одной из ключевых встреч мероприятия стали переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×