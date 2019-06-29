Президент России Владимир Путин рассказал о возможности продления соглашения в формате ОПЕК+ и о подготовке визита в Саудовскую Аравию.

— С принцем (наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. — Прим. Лайфа) обсуждали возможность продления наших договорённостей с ОПЕК по поводу добычи. Хочу проинформировать, это для рынка имеет значение, мы договорились, что продлим наши договорённости. Во всяком случае, будем поддерживать продление как РФ, так и СА. А на какой срок — возможно, до девяти месяцев, — заявил российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Японии.

Глава государства подчеркнул, что говорить о деталях его визита в Саудовскую Аравию пока рано.

— Что касается будущего визита, то идёт подготовка к его наполнению, поэтому пока рано говорить о тех вопросах, которые могут быть решены в ходе этого визита, — отметил Путин.

Ранее президент России подтвердил намерение посетить Саудовскую Аравию осенью.