Путин заявил, что действия РФ в отношении партнёров всегда будут зеркальными

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что действия Москвы в отношении зарубежных партнёров всегда будут зеркальными.

Так глава государства ответил на вопрос журналиста о "суровом лице" британского премьера Терезы Мэй на двусторонней встрече, а также о её позиции по невозможности улучшения отношений.

— Да Мэй... высказала позицию в жёсткой форме, я сообщил позицию РФ по ряду проблем в наших отношениях. Но хочу обратить внимание, что наши действия в отношении партнёров всегда будут зеркальными. Как к нам относятся, так и мы будем относиться. Хочу чтобы все это запомнили! — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что у России не было намерений совершать агрессивные действия в отношении кого бы то ни было.