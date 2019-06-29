Путин назвал произволом дело журналиста Голунова

Президент России Владимир Путин назвал произволом дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Соответствующее заявление глава государства сделал на пресс-конференции, посвящённой итогам саммита G20 в японской Осаке.

— Что касается ситуации с Голуновым, там не несправедливость, это произвол. Дело должно быть расследовано, должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу, — заявил глава государства.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при нём нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. На следующий день Никулинский суд постановил отправить журналиста под домашний арест, однако уже 11 июля уголовное дело против него было прекращено и его освободили из-под домашнего ареста.

Самого Голунова следствие уже привлекло как свидетеля.