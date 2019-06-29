Путин заявил, что Россия не будет просить США отменять санкции

Президент РФ выразил надежду на то, что в конце концов "здравый смысл восторжествует".

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Японии заявил, что Россия не будет просить Соединённые Штаты отменять санкции.

— Это не наше дело, это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией. Мы точно не будем ни о чём просить. Нет — так нет, а если интерес есть, мы с готовностью ответим тем же самым и будем всё делать для того, чтобы ситуация менялась к лучшему, — заявил российский лидер.

Путин отметил, что у сторон есть "взаимное понимание, что нужно как-то выходить из той ситуации". Глава государства выразил надежду на то, что в итоге "здравый смысл восторжествует".

Ранее в ходе прямой линии российский лидер назвал санкции в отношении России большой ошибкой Соединённых Штатов.

Отношения России и иностранных государств ухудшились на фоне ситуации на Украине и вокруг Крыма, воссоединившегося с РФ после референдума на полуострове в 2014 году.