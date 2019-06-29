Путин договорился с Меркель о продолжении работы в "нормандском формате"

Российский лидер отметил, что нужно использовать все инструменты для решения ситуации на востоке Украины.

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20, заявил, что "нормандский формат" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) будет и дальше использоваться для урегулирования ситуации в Донбассе.

— Мы говорили об этом, договорились, что мы будем этот формат использовать и в дальнейшем, говорили и о некоторых вопросах двусторонней повестки дня, и о продолжении работы в "нормандском формате", — ответил глава государства на вопрос об итогах встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Путин добавил, что нужно использовать все инструменты для решения ситуации на востоке Украины.

— В целом я согласен с канцлером, что мы должны использовать все инструменты, а там их не так уж много, один из действующих — "нормандский формат", — сказал он.

Президент РФ уточнил, что осталось согласовать, в какие сроки и какой последовательности следует провести консультации с главами государств.

Ранее Путин заявил, что Россия не будет просить США отменять санкции.