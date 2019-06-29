Путин ответил на возражение Элтона Джона: Нужно уважать всех

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции, посвящённой итогам саммита G20 в японской Осаке, ответил британскому певцу Элтону Джону, который не согласился со словами российского лидера о либеральных ценностях, а также о представителях ЛГБТ-сообщества.

— Я его очень уважаю, гениальный музыкант. Думаю, что он заблуждается. Я ничего не передёрнул. У нас действительно ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообществ. Абсолютно не предвзятое, — сказал глава государства.

Путин напомнил, что в России есть закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

— Дайте человеку вырасти. А потом пусть определяется, — продолжил президент. — Но проблема, что эта часть общества навязывает агрессивно своё мнение большинству. Надо быть лояльными, уважать всех, а не навязывать.

Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего числа людей. Также он прокомментировал отношение России к ЛГБТ-сообществу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что по своим убеждениям президент РФ близок к идеям либерализма, но против агрессивного навязывания этой идеологии, как происходит порой в мире.