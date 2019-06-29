Бывший капитан "Спартака" Глушаков стал футболистом "Ахмата"

Российский футболист Денис Глушаков, бывший капитан "Спартака", подписал контракт с клубом "Ахмат". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 32-летним игроком подписано по схеме "1+1" — оно рассчитано на сезон с возможностью продления ещё на год.

— Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнёт подготовку к сезону, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, 19 июня в футбольном клубе "Спартак" сообщили о расторжении трудового договора с Глушаковым по обоюдному соглашению сторон. Футболист заявил, что уходит ради команды, подчеркнув, что так будет лучше для всех. Спустя несколько дней спортсмен опубликовал в "Инстаграме" фотографию с надписью "Ищу работу".