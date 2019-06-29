МЧС распространило экстренное предупреждение о непогоде в Москве

В ведомстве рекомендуют жителям столицы строго следовать правилам персональной безопасности.

Сильный северо-западный ветер с порывами до 19 м/с ожидается в Москве в ближайшие три часа, непогода сохранится до конца дня 29 июня. Об этом сообщили в МЧС России.

В связи с непогодой в ведомстве рекомендуют жителям столицы парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться под деревьями. Также в МЧС призывают пешеходов быть внимательными и острожными.

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