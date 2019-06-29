Макрон заявил о новой встрече с Путиным

В частности, президент Франции выступает за возобновление встреч в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств.

Французский лидер Эмманюэль Макрон планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, чтобы обсудить украинский кризис. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвящённой итогам саммита G20 в японской Осаке.

По его словам, с российским лидером у него состоится двусторонняя встреча. Макрон отметил, что в рамках переговоров на G20 он обсудил с Путиным различные актуальные вопросы.

— Я выступаю за то, чтобы мы добились конкретного продвижения с тем, чтобы обеспечить возобновление встреч в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств, — сказал президент Франции.

Переговорам глав двух государств предшествуют встречи "экспертов и министров". Они состоятся в ближайшие недели.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Макрон в рамках саммита G20 в японской Осаке обсудили ситуацию с Украиной и необходимость активизировать "нормандский формат".