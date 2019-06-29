"Наше дело — пригласить". Путин рассказал, приедут ли лидеры на юбилей Победы

Москва будет рада, если приглашённые главы иностранных государств приедут на мероприятие, подчеркнул президент РФ.

Дело российской стороны — пригласить мировых лидеров на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а приезжать или нет — это их дело. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам G20.

— Приедут или не приедут — это не наш вопрос. Наш вопрос — пригласить. Мы с уважением относимся к нашим партнёрам, мы всегда подчёркиваем роль и значение наших союзников во времена борьбы с нацизмом, — сказал глава государства.

Путин отметил, что если приглашение будет принято, то российская сторона будет рада, но если нет, это будет не критично.

— Мы эту дату отметим достойно в любом случае, — резюмировал Путин.

Как сообщалось ранее, в ходе саммита G20 Путин пригласил на празднование Дня Победы французского и американского лидеров Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа.

Напомним, что для подготовки памятных и праздничных мероприятий к 75-летию Победы в нашей стране был создан специальный комитет, а также сформировано 16 рабочих групп, которые занимаются различными направлениями подготовки юбилейного торжества.