Путин и Медведев поздравили с праздником работников судостроительной отрасли

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили с профессиональным праздником работников и ветеранов судостроительной отрасли.

— Наша страна по праву гордится статусом великой морской державы, именами выдающихся учёных, конструкторов, инженеров, рабочих, которые вписали яркие страницы в историю отечественного кораблестроения, заложили высочайшие стандарты качества работы специалистов отрасли, — сказано в телеграмме российского лидера, текст которой размещён на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что работники судостроительной отрасли достойно продолжают дело предшественников, и выразил уверенность, что они и впредь будут эффективно решать поставленные задачи на благо страны.

Глава кабмина Дмитрий Медведев подчеркнул, что преданность кораблестроителей интересам России и своему делу, высочайший профессионализм и умение добиваться поставленных целей заслуживают самой искренней благодарности.

Ранее Лайф сообщал, что Россия за последние годы набрала высокий темп обновления корабельного состава.