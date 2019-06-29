Исполнителя Gangnam Style обвинили в организации эскорт-услуг

Сам исполнитель на допросе отрицал свою причастность к сутенёрской деятельности.

Полиция обвинила южнокорейского певца Psy в организации эскорт-услуг на одной из вечеринок и вызвала его на допрос. Об этом сообщает издание Metro.

Правоохранителей интересовало, что связывает музыканта с главой продюсерского центра Ян Хен Соком. По информации силовиков, в одном из ночных клубов в 2014 году Ян Хен Сок организовал приезд проституток для международных инвесторов. На мероприятии присутствовал и Psy. Также был замечен предприниматель Джо Лоу, которого объявили в розыск власти США, Сингапура и Малайзии.

Сам Psy на допросе отрицал свою причастность к сутенёрской деятельности. По словам музыканта, на вечеринке ничего противозаконного не происходило, а сам он ушёл с мероприятия вместе с продюсером. Однако певец признался в знакомстве с Джо Лоу.