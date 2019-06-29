Ветеринары прокомментировали появление зелёных голубей в Москве

Московские ветеринары, комментируя появление зелёного голубя в российской столице, назвали неестественным такой окрас птицы.

— Среди птиц, обитающих на территории Москвы и Московской области, видов с зелёным оперением нет. В зависимости от того, живёт птица в городе или за городом, цвет оперения не меняется, — заявили в пресс-службе Комитета ветеринарии города агентству "Москва".

По словам собеседника агентства, ни один из видов птиц, обитающих в Москве, не меняет окрас на зелёный. Специалист отметил, что сезонные линьки у северных видов птиц выражаются в смене зимнего белого окраса на пёстрый летний.

Ранее Лайф сообщал, что зелёного голубя в одном из парков на севере столицы сняли очевидцы.