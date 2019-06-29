Путин и Абэ обсудят вопрос заключения мирного договора

Президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ на переговорах обсудят вопрос заключения мирного договора.

— Надеюсь на обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в широких областях и по международным вопросам, — отметил Абэ.

Путин в свою очередь заявил, что рад возможности обсудить весь комплекс российско-японских отношений, в том числе вопросы мирного договора.

Напомним, из-за претензий Токио на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор. Ранее глава МИД Японии Таро Коно отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией.