Ракетный эсминец США Carney направился в Чёрное море

Американский ракетный эсминец Carney на пути в Чёрное море начал прохождение пролива Дарданеллы. Об этом говорится в сообщении 6-го флота ВМС США.

— Транзит Carney в Чёрное море и поддержка учений Sea Breeze подтверждают приверженность ВМС США этому жизненно важному региону и нашим ценным партнёрам, — заявила командующая флотом вице-адмирал Лиза Франкетти.

Как отмечается, для эсминца этот визит в Чёрное море станет пятым с начала 2019 года.

Напомним, в учениях Sea Breeze 2019 примут участие около трёх тысяч военнослужащих из Болгарии, Канады, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Швеции, Турции, Украины, Великобритании и США, 32 корабля и 24 воздушных судна.