В ОНК назвали сроки этапирования Кокорина и Мамаева в колонию

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы из СИЗО в колонию для отбывания наказания в течение десяти дней. Об этом со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова сообщает "Спорт-экспресс".

— Приговор вступил в законную силу, и теперь их должны будут этапировать в течение десяти дней с момента поступления приговора в следственный изолятор, — заявил Мельников.

О том, в какой колонии будут отбывать наказание футболисты, станет известно только после их прибытия в исправительное учреждение.

Ранее сообщалось, что спортсмены и ещё два фигуранта дела будут этапированы в одну колонию.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно. Вскоре Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы и назначил новый, в котором была изменена информация в части квалификации действий фигурантов громкого дела.