Трамп признался, что США нечестно повели себя в ситуации с С-400 и Турцией

Реджеп Эрдоган хотел купить американские ракеты Patriot, но окружение экс-главы США Барака Обамы не одобрило эту сделку, сообщил президент США.

Американский лидер Дональд Трамп признался, что Соединённые Штаты нечестно повели себя по отношению к Турции в ситуации с закупками Анкарой ЗРК С-400. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвящённой итогам саммита G20.

По его словам, турецкий президент Реджеп Эрдоган хотел купить американские ракеты Patriot, но окружение экс-главы США Барака Обамы не одобрило эту сделку. Трамп отмечает, что его коллега из Турции всё равно хотел купить вооружение, но те продолжали говорить ему нет, и тогда он обратился к российской стороне.

— Скажу вам честно, я полностью на стороне нашей страны, но с ним повели себя очень нечестно, — рассказал Трамп.

Напомним, власти Турции сообщили о закупке ЗРК С-400 у РФ. Власти США препятствуют этому решению, так как Анкара участвует в программе по истребителям F-35, а их использование одновременно с российскими ракетами якобы технически невозможно.