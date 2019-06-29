Кадыров пожелал Глушакову удачи и успехов в "Ахмате"

Он выразил уверенность в том, что бывший капитан московского "Спартака" быстро вольётся в новый коллектив.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал профессиональной удачи и успехов полузащитнику Денису Глушакову, который стал игроком футбольного клуба "Ахмат".

— Он трудолюбивый, высокопрофессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольётся в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач, — написал Кадыров в посте в социальной сети "ВКонтакте".

Политик подчеркнул, что Глушаков обещал сделать "всё, от него зависящее".

Напомним, 19 июня в футбольном клубе "Спартак" сообщили о расторжении трудового договора с Денисом Глушаковым по обоюдному соглашению сторон. Футболист заявил, что уходит ради команды, подчеркнув, что так будет лучше для всех. Спустя несколько дней спортсмен опубликовал в "Инстаграме" фотографию с надписью "Ищу работу". Сегодня стало известно о подписании Глушаковым контракта с футбольным клубом "Ахмат", рассчитанного на сезон с возможностью продления на второй год.