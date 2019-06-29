Абэ анонсировал смягчение визового режима для бизнесменов из РФ

Япония планирует смягчить визовый режим для российских предпринимателей. Об этом заявил Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Это специальная мера для России, — сказал японский премьер.

Кроме того, он объявил об открытии в 2020 году "первого года межрегиональных обменов между Японией и Россией". Также по итогам переговоров лидеров Россия и Япония подписали программу по совместным действиям в области туризма на период 2020-2023 годов.