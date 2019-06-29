Москва и Токио договорились о дальнейших шагах по мирному договору

Москва и Токио намерены продвигать переговоры по мирному договору. Об этом заявил премьер Японии Синдзо Абэ, подводя итоги переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

— Мы твёрдо намерены прийти к заключению мирного договора. Для этого необходимо делать настойчивые шаги, которые мы можем делать с нашей твёрдой волей, — сказал Абэ.

Путин в свою очередь отметил, что "диалог по этой чувствительной теме будет продолжен".

— Предстоит кропотливая работа по выведению российско-японских отношений на новый уровень, — добавил глава государства.

Тем не менее президент России отметил, что уже сейчас наблюдается позитивная тенденция в отношениях двух стран во всех областях.

— По очень многим направлениям мы серьёзным образом продвинулись в развитии наших отношений, — резюмировал Путин.

Напомним, из-за претензий Токио на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор. Ранее глава МИД Японии Таро Коно отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией.