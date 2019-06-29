В регионе уже затоплено 3,73 тысячи домов, в которых проживает более девяти тысяч человек.

В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком в Иркутской области.

— Уже тысячная группировка сосредоточена для того, чтобы оказать помощь населению. К сожалению, критические уровни воды поднимаются, — сообщил журналистам первый замминистра Александр Чуприян.

Чуприян уточнил, что сейчас авиация и наземная группировка будут сосредоточены в районе города Братск Иркутской области.

Напомним, в регионе действует режим ЧС. Паводок затопил 3,73 тысячи домов, в которых проживает более девяти тысяч человек. В результате стихийного бедствия один человек погиб, два пропали без вести. Днём ранее МЧС совместно с местными властями начали эвакуировать жителей города Тулун. Также из-за паводка перекрыли федеральную трассу "Сибирь".