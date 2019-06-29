Улюкаев написал стихотворение о грозе в колонии

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, отбывающий наказание в исправительной колонии № 1 в Тверской области, написал стихотворение о грозе.

Гроза по Тютчеву, гроза,

Затверженная на уроках,

Раскалывает на глазах,

Как жизнь на до и после срока.

Как сообщила агентству "Москва" адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе, экс-министр чувствует себя хорошо, он продолжает писать свою книгу.

Ранее были опубликованы первые фото Улюкаева из колонии.

Напомним, экс-глава Министерства экономического развития РФ Алексей Улюкаев был приговорён к восьми годам заключения и штрафу в 130 млн рублей за взятку в два миллиона долларов. О том, что Улюкаев оплатил штраф, стало известно в декабре 2018 года.