Жена правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив миллионы долларов

Принцессу Хайю, её сына и дочь не замечали на публике с февраля этого года. Долгое время об их судьбе ничего не было известно.

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию, прихватив почти 40 миллионов долларов. Об этом пишет The Sun .

По данным СМИ, с собой она взяла 11-летнюю дочь и семилетнего сына. Почти сразу после приезда в Германию принцесса подала на развод с мужем в международный суд.

Из-за этого побега между ОАЭ и Германией наступил настоящий дипломатический кризис. Отмечается, что премьер ОАЭ потребовал от Берлина выдать жену с детьми, но получил отказ. Сейчас женщина находится под защитой ФРГ.

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн является единокровной сестрой нынешнего короля Иордании Абдаллы II.