Жена правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив миллионы долларов

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию, прихватив почти 40 миллионов долларов. Об этом .
По данным СМИ, с собой она взяла 11-летнюю дочь и семилетнего сына. Почти сразу после приезда в Германию принцесса подала на развод с мужем в международный суд.
Из-за этого побега между ОАЭ и Германией наступил настоящий дипломатический кризис. Отмечается, что премьер ОАЭ потребовал от Берлина выдать жену с детьми, но получил отказ. Сейчас женщина находится под защитой ФРГ.
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн является единокровной сестрой нынешнего короля Иордании Абдаллы II.
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