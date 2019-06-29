Подтопление на подъезде к Шереметьево ликвидировано

Дорога была затоплена из-за того, что действующая канализация не справлялась с потоками воды — система не менялась с 1960-х годов.

Дорожные и аварийные службы ликвидировали подтопление на подъезде к аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По словам главы ведомства Алексея Гержика, с проезжей части откачено более семи тысяч кубометров воды.

— Дорожные службы восстанавливают пострадавшие участки дороги. Рано утром движение транспорта на подъезде к Шереметьево было открыто, — отметил Гержик.

Как отмечается, службы работали всю ночь, было задействовано более 70 человек и 10 единиц спецтехники. По данным властей, дорога была затоплена из-за того, что действующая канализация не справлялась с потоками воды — система не менялась с 1960-х годов.

Ранее Лайф публиковал видео с затопленной парковкой терминала В, где легковушки наполовину ушли под воду. Пассажирам приходится "доплывать" до входа в воздушную гавань босиком и в пакетах.