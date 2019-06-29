В Кремле прокомментировали контракт по поставкам С-400 Турции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что контракт по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий.

— Да, контракт подразумевает частичную передачу технологий на производстве, — сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина журналистам.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки состоятся по плану. Лидер США Дональд Трамп признался, что Вашингтон повёл себя нечестно в ситуации с С-400 и Анкарой.

Напомним, 13 июня министр обороны США Патрик Шэнахэн предупредил турецкие власти о решении Вашингтона приостановить участие Турции в программе по обучению турецких лётчиков в США навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за приобретения С-400. Турция пригрозила США ответными шагами в случае санкций из-за контракта с Россией.