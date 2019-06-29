Пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут финансовую помощь

Пострадавшим от паводка в Иркутской области гражданам окажут финансовую помощь. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, средства выделены из резервного фонда правительства.

Как уточняется, членам семей погибших в результате паводка граждан будут выделены единовременные пособия в размере одного миллиона рублей на каждого умершего, а также средства на похороны.

Гражданам, которым паводок нанёс вред здоровью, будет выделено 200 или 400 тысяч рублей — в зависимости от тяжести вреда.

Также финансовая помощь будет оказана людям, которые потеряли дома в результате паводка, и тем, кто из-за стихии потерял имущество первой необходимости.

Ранее Лайф сообщал, что в зоне подтопления в Иркутской области оказалось более девяти тысяч человек. В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. По официальным данным, один человек погиб и трое пропали без вести.