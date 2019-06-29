Составлен рейтинг самых привлекательных наций в мире

Всего этот список включает 50 строчек. Россияне же оказались лишь на 33-м месте.

Туристический портал Big Seven Travel провёл специальный опрос среди своей полуторамиллионной аудитории, чтобы выяснить, какие национальности самые сексуальные. Рейтинг топ-50 опубликовали на официальном сайте сервиса.

При этом не уточнялось, что именно входит в понятие "сексуальный". Ведь это слово на английском языке может означать просто привлекательного и интересного человека.

В итоге топ самых сексуальных наций возглавили украинцы. В качестве узнаваемого примера представителя Украины респонденты назвали актрису украинского происхождения Милу Кунис. На втором и третьем местах разместились датчане и филиппинцы. В первой десятке оказались также бразильцы, австралийцы, южноафриканцы, итальянцы, армяне, англичане и канадцы. Русские расположились лишь на 33-м месте.