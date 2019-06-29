Путин покидает Японию — видео

Президент России Владимир Путин покидает Осаку, где завершился саммит G20.
По Японии российский лидер передвигался на лимузине Aurus из проекта "Кортеж".
Aurus — это первый российский бренд премиальных автомобилей. Его создали с нуля специалисты НАМИ. Массовое производство автомобилей, как ожидается, начнётся в 2021 году на заводе в Татарстане. Пока машины производят поштучно в Москве.
Ранее Лайф сообщал, что российский лидер Владимир Путин назвал свой Aurus хорошим и очень удобным автомобилем.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram