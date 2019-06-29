Путин покидает Японию — видео

По стране Восходящего солнца российский лидер передвигался на лимузине Aurus из проекта "Кортеж".

Президент России Владимир Путин покидает Осаку, где завершился саммит G20.

По Японии российский лидер передвигался на лимузине Aurus из проекта "Кортеж".

Aurus — это первый российский бренд премиальных автомобилей. Его создали с нуля специалисты НАМИ. Массовое производство автомобилей, как ожидается, начнётся в 2021 году на заводе в Татарстане. Пока машины производят поштучно в Москве.

Ранее Лайф сообщал, что российский лидер Владимир Путин назвал свой Aurus хорошим и очень удобным автомобилем.