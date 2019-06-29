В Оренбургской области бушует пожар, перекинувшийся из Казахстана

Огонь распространяется очень быстро из-за сильного ветра, площадь пожара уже составляет 1,5 га.

Начавшийся в приграничном районе Казахстана сильный пожар перекинулся на городской округ Новотроицк Оренбургской области. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, из-за возгорания травы есть угроза жителям села Хабарное, в котором проживает 1962 человека, в том числе 139 детей.

В ведомстве отметили, что огонь распространяется очень быстро из-за сильного ветра (12 метров в секунду). По последним данным, площадь пожара составляет 1,5 га.

— В городском округе Новотроицке введён режим ЧС, — говорится в сообщении.

А в селе Хабарное тем временем началась подготовка к эвакуации жителей.