В горах Алтая нашли тело туристки, погибшей в мае под лавиной

Спасатели обнаружили тело туристки, погибшей вместе со своей группой под лавиной в горах Алтая в мае. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по республике.

— 28 июня обследовано 2475 кв. метров дна озера, а также верхняя часть лавины на высоте 2900 метров над уровнем моря. На дне озера были найдены личные вещи и альпинистское снаряжение. В верхней части лавины были также обнаружены личные вещи. 29 июня на дне озера спасателям удалось обнаружить тело туристки, — говорится в сообщении.

На 29 июня запланирована доставка тела вертолётом в Горно-Алтайск. Без вести пропавшим числится ещё один турист.

Напомним, утром 6 мая в результате схода лавины в горах Алтая погибло семь членов тургруппы из Новосибирска. Ещё два человека сумели выжить после удара стихии. Спустя два дня они смогли связаться со спасателями. Лайф восстановил картину произошедшего. В середине мая спасатели приняли решение на полтора месяца приостановить поиски туристов из-за опасности схода ещё одной лавины.