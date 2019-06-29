Денис Черышев официально перешёл в "Валенсию"

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев официально перешёл из "Вильярреала" в испанский клуб "Валенсия". Сделка подтверждается на сайте нового клуба россиянина.
Отмечается, что за Черышева испанский клуб заплатил "Вильярреалу" пять миллионов евро. В минувшем сезоне российский футболист уже выступал за "Валенсию", но на правах аренды. Он сыграл 41 матч, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
Напомним, Денис Черышев является воспитанником мадридского "Реала". В составе "Вильярреала" он начал играть в 2016 году.
Ранее Лайф сообщал, что бывший капитан "Спартака" Глушаков стал футболистом "Ахмата".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram