СКР возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове

Следователи рассматривают неадекватные действия сына погибшего мужчины, который перерезал шланги, идущие к плите и газовой колонке, как основную версию случившегося.

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове Владимирской области. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Как основную версию случившегося следователи рассматривают неадекватные действия сына погибшего мужчины, который недавно выписался из специализированной клиники. Сообщается, что именно он перерезал шланги, идущие к плите и газовой колонке, и это стало причиной утечки газа и последующего взрыва.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва погиб один человек и ещё 11 пострадало.