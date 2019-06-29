Минфин назвал условие выплаты взносов России в Совет Европы

Для выплаты взносов России в Совет Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак. По его словам, вопрос не будет решён к 30 июня.
— Мы никому ещё ничего не должны. Должны тогда, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании, тогда возникают обязательства. А из того, что сейчас на уровне политическом обсудили вопросы и установили сумму платежа, это ещё ничего не значит, — заявил Сторчак журналистам.
Он пояснил, что подобные вещи требуют определённого решения. Замглавы Минфина отметил, что график выплат будет составлен лишь тогда, когда станет известна их конкретная сумма, и не исключил, что это может быть единовременный платёж.
Напомним, в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части своих полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы. Последнее очень сильно ударило по бюджету организации — Москва была одним из основных его источников.
Как сообщал Лайф, 26 июня участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, подтверждающую все полномочия российской делегации.
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