Минфин назвал условие выплаты взносов России в Совет Европы

Для выплаты взносов России в Совет Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак. По его словам, вопрос не будет решён к 30 июня.

— Мы никому ещё ничего не должны. Должны тогда, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании, тогда возникают обязательства. А из того, что сейчас на уровне политическом обсудили вопросы и установили сумму платежа, это ещё ничего не значит, — заявил Сторчак журналистам.

Он пояснил, что подобные вещи требуют определённого решения. Замглавы Минфина отметил, что график выплат будет составлен лишь тогда, когда станет известна их конкретная сумма, и не исключил, что это может быть единовременный платёж.

Напомним, в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части своих полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы. Последнее очень сильно ударило по бюджету организации — Москва была одним из основных его источников.

Как сообщал Лайф, 26 июня участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, подтверждающую все полномочия российской делегации.