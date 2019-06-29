В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера Slim 400

Американский рэпер Slim 400 попал в больницу с 10 огнестрельными ранениями. Об этом сообщает портал TMZ.

Инцидент произошёл 24 июня в Комптоне. По данным правоохранителей, на месте происшествия был замечен автомобиль чёрного цвета, полиция устанавливает местонахождение подозреваемых.

Подробностей произошедшего на данный момент нет. Что стало причиной нападения на музыканта, пока не известно.

Ранее сообщалось, что барабанщик Guns N' Roses был госпитализирован с ножевым ранением.