Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера

В распоряжении Лайфа оказалось видео с коптера, на котором запечатлён масштаб наводнения в городе Тулун Иркутской области. На кадрах видно, что половина населённого пункта в прямом смысле ушла под воду.

Отмечается, что пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут финансовую помощь. Такое постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что в зоне подтопления в Иркутской области оказалось более девяти тысяч человек. В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. По последним данным, три человека погибли.