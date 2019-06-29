Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до трёх

МЧС прогнозирует, что в течение суток может подтопить ещё два населённых пункта — Ухтуй и Широково.

Три человека, в том числе ребёнок, стали жертвами паводка в Иркутской области. Об этом сообщили в МЧС России.

— В результате ЧС пострадал 351 человек (в том числе 33 ребёнка), из них три человека погибли (в том числе один ребёнок), 97 пострадавших (в том числе 17 детей) госпитализированы, — заявили в ведомстве.

Как отмечается, 251 пострадавшему, в числе которых 15 детей, медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим от паводка.

Напомним, из-за подтопления 31 населённого пункта в Иркутской области был введён режим чрезвычайной ситуации. Спасатели эвакуировали 1161 человека, в том числе 261 ребёнка.