Опубликованы фото с места спасения ребёнка во время наводнения в Приангарье

141

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Росгвардии

Росгвардия опубликовала снимки, на которых запечатлён момент спасения тонувшего восьмилетнего мальчика в Иркутской области. Кадры пресс-служба ведомства предоставила Лайфу.

Сотрудники Росгвардии заметили ребёнка, когда он пытался вынырнуть. Младший сержант Антон Пытлев рассказал, как спасали мальчика: для этого пришлось вызывать подмогу и подбираться к нему с помощью ствола дерева.

<p>Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Росгвардии</p>

Ранее сообщалось, что в зоне подтопления в Иркутской области оказалось более девяти тысяч человек. В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. По последним данным, три человека погибли. Лайф снял с коптера масштаб затопления.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×