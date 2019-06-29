Опубликованы фото с места спасения ребёнка во время наводнения в Приангарье

Росгвардия опубликовала снимки, на которых запечатлён момент спасения тонувшего восьмилетнего мальчика в Иркутской области. Кадры пресс-служба ведомства предоставила Лайфу.
Сотрудники Росгвардии заметили ребёнка, когда он пытался вынырнуть. Младший сержант Антон Пытлев рассказал, как спасали мальчика: для этого пришлось вызывать подмогу и подбираться к нему с помощью ствола дерева.
Ранее сообщалось, что в зоне подтопления в Иркутской области оказалось более девяти тысяч человек. В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. По последним данным, три человека погибли. Лайф снял с коптера масштаб затопления.
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