Путин помог растерявшейся Меркель и сверил с ней часы

Путин встретился с канцлером ФРГ на полях G20. Фрау Меркель выглядит бодрой и отдохнувшей, несмотря на серьёзную разницу часовых поясов pic.twitter.com/jH0rDV0oAE — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 июня 2019 г.

Президент России Владимир Путин помог канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая в ходе встречи на саммите G20 перепутала место. Кадры с начала встречи публикует твиттер-аккаунт "Кремлёвский пул РИА‏".

После рукопожатия и короткого разговора Меркель решила сверить с российским лидером часы, а затем пошла не к той стороне стола — туда, где должна сидеть российская делегация. В этот момент Путин подсказал канцлеру и пригласил её сесть с другой стороны.

Напомним, президент России Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на саммите G20 в японской Осаке. По итогам переговоров российский лидер рассказал, что стороны договорились о продолжении работы в "нормандском формате".