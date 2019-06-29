Путин помог растерявшейся Меркель и сверил с ней часы

1032

Президент России Владимир Путин помог канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая в ходе встречи на саммите G20 перепутала место. Кадры с начала встречи публикует твиттер-аккаунт "Кремлёвский пул РИА‏".

После рукопожатия и короткого разговора Меркель решила сверить с российским лидером часы, а затем пошла не к той стороне стола — туда, где должна сидеть российская делегация. В этот момент Путин подсказал канцлеру и пригласил её сесть с другой стороны.

Напомним, президент России Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на саммите G20 в японской Осаке. По итогам переговоров российский лидер рассказал, что стороны договорились о продолжении работы в "нормандском формате".

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×