В Германии призвали отказаться от санкций против России

Временно исполняющая обязанности председателя Социал-демократической партии Германии, премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг поставила под вопрос эффективность антироссийских санкций.

— Они привели к тому, что Россия самостоятельно обеспечивает себя сельскохозяйственной продукцией. Нашим фермерам не разрешено поставлять свои продукты в РФ. В других отраслях Россия всё больше ориентируется на Китай, — заявила политик изданию Hamburger Abendblatt.

Она также приветствовала возвращение России в ПАСЕ.

— Я чувствую, что у граждан также есть большое желание, чтобы Германия и Россия продолжали разговор, — подчеркнула Швезиг.

Напомним, ещё летом 2018 года премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания призвала Правительство ФРГ к диалогу с РФ.