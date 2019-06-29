В Германии призвали отказаться от санкций против России

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Фото © Flickr/Caribb

Временно исполняющая обязанности председателя Социал-демократической партии Германии, премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг поставила под вопрос эффективность антироссийских санкций.

Они привели к тому, что Россия самостоятельно обеспечивает себя сельскохозяйственной продукцией. Нашим фермерам не разрешено поставлять свои продукты в РФ. В других отраслях Россия всё больше ориентируется на Китай, — заявила политик изданию Hamburger Abendblatt.

Она также приветствовала возвращение России в ПАСЕ.

Я чувствую, что у граждан также есть большое желание, чтобы Германия и Россия продолжали разговор, — подчеркнула Швезиг.

Напомним, ещё летом 2018 года премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания призвала Правительство ФРГ к диалогу с РФ.

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