В Коми перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие

Его водитель в течение 2019 года 19 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения.

В Республике Коми на трассе Сыктывкар — Ухта опрокинулся микроавтобус Ford Transit. В результате ДТП пострадало семь человек, трое из которых дети.

Водитель микроавтобуса Ford Transit двигался из Сыктывкара в Ухту, когда не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Как отмечает портал БНК, за рулём находился мужчина, который, по данным ГИБДД, 19 раз нарушал правила дорожного движения.

Одного пострадавшего в ДТП госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.