В Крыму туристы спасли на море мужчину, но трагически разминулись со скорой

В результате медикам оставалось лишь констатировать биологическую смерть отдыхавшего.

В Крыму туристы спасли тонувшего в море мужчину, но "перестарались", решив самостоятельно отвезти его к врачам. В результате они разминулись с каретой скорой помощи, а военнослужащий из Нижнего Тагила скончался до того, как его доставили в больницу.

Как стало известно Лайфу, 26 июня мужчина, его жена и двое детей поплыли в море на матрасе. Пока супруга занималась дайвингом, он приглядывал за сыновьями, один из которых находился в воде. В какой-то момент сидевший на матрасе младший ребёнок оказался в воде. Мужчина схватил сына, а его супруга, увидев происходящее, поплыла за матрасом.

Вскоре женщина услышала крики старшего ребёнка — мальчик кричал, что его брат тонет. Мужчины к тому моменту на поверхности воды видно не было.

На крики приплыли другие отдыхающие. Они достали женщину и её детей из воды, после чего стали искать мужчину. Спустя некоторое время военнослужащего достали из воды, кто-то из находившихся на берегу вызвал скорую. Один из очевидцев, сославшись на то, что врачи будут долго ехать, предложил довезти мужчину до больницы.

По данным источника Лайфа в медицинских кругах, карета скорой помощи прибыла на место спустя семь минут после вызова. К тому моменту жителя Нижнего Тагила уже увезли с пляжа. Врачам в больнице оставалось лишь констатировать смерть мужчины, так как она наступила ещё до момента его поступления в медучреждение.