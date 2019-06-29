Томский кот Рыжик с протезами вместо лап учится умываться — трогательное видео

Ветеринары утверждают, что его дела идут хорошо, но он всё равно продолжает находиться под присмотром.

Томский кот Рыжик с протезированными лапками постепенно привыкает к новому облику. Как сообщает "Комсомольская правда", усатый приводит себя в порядок и пытается умываться.

Тем не менее хвостатый остаётся под присмотром ветеринаров, которые утверждают, что его дела идут хорошо.

Как сообщалось ранее, Рыжик отморозил все четыре лапы в январе этого года, после этого началась гангрена всех лапок, врачи были вынуждены их ампутировать. В Новосибирске ему провели операцию, установили протезы (впервые в России их поставили коту на все конечности). Котик уже выходил на первую прогулку.