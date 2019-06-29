Летевший в Анталью самолёт экстренно приземлился во Внуково

Самолёт авиакомпании "Россия", следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Анталья, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково. Как стало известно Лайфу, лайнер вылетел из Пулково в 15:50, но во время полёта одному из пассажиров стало плохо.

Бортпроводники по громкой связи попытались найти врача среди пассажиров, но его не оказалось, и тогда было принято решение сесть во Внуково.

Воздушное судно покинула семья из четырёх человек — родители и две дочери. С трапа они спустились самостоятельно, но затем их увезла скорая помощь. После дозаправки самолёт вылетит в пункт назначения.