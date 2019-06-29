Роспотребнадзор проверил пассажиров рейса Батуми — Москва

В ведомстве утверждают, что это обычная процедура, которую сотрудники проделывают каждый день.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили пассажиров рейса Батуми — Москва после приземления борта "Уральских авиалиний" Airbus 320 в Домодедово, сообщает Mash.

Airbus 320 прибыл в столицу в 16:15. Очевидцы утверждают, что в салон зашли сотрудники Роспотребнадзора и со специальным прибором досматривали пассажиров. Их не выпускали, пока не проверили все ряды.

При этом, по данным источника РИА "Новости", это обычная процедура, которую специалисты проделывают каждый день. Пассажиров задержали не дольше десяти минут.

— Рейс разгрузили, проверка шла пять-десять минут, Роспотребнадзор каждый день такие делает, — цитирует агентство слова источника в ведомстве.

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