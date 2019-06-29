Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что кризис с загрязнением нефтепровода "Дружба" преодолён. По словам министра, российская сторона поставляет по системе качественную нефть.

— У нас кризис уже преодолён, мы в принципе поставляем давно уже качественную нефть, — рассказал он.

По словам Новака, на данный момент остаётся открытым вопрос относительно очищения находящейся в хранилище загрязнённой нефти.

Напомним, в апреле через нефтепровод "Дружба" на белорусские НПЗ из России попала загрязнённая нефть. Источник загрязнения нашли на участке Самара — Унеча. От продукта отказались Германия, Польша, Словакия, Украина, Венгрия. Фигурантов дела о загрязнении арестовали в мае. Президент России Владимир Путин назвал инцидент ударом по имиджу страны.